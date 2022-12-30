رونالدو ينضم لنادي النصر السعودي رسمياً، تفاصيل العقد وقيمة اللاعب مفاجئة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، لتعاقد اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي.

وكان قد علق رئيس النصر السعودي مسلي آل معمر، عن أنباء التعاقد مع اللاعب البرتغالي رونالدو، وجاء ذلك بعد انتهاء مونديال قطر 2022.

روابط ذات صلة: كرة القدم البرازيلية تودع الأسطورة بيليه

تعاقد رونالدو مع النصر

وأعلنت وسائل إعلامية أن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو وقع عقود انضمامه لصفوف فريق النصر السعودي رسميًا.

وتابعت أنه سينضم بداية من شهر يناير 2023، وذلك بعد رحيله عن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكانت تقارير صحفية، أشارت إلى أن رونالدو سيتقاضى راتبا بقيمة 173 مليون جنيه إسترليني في الموسم.

بالإضافة إلى أنه سيتم تمويل الصفقة بواسطة إحدى الشركات الراعية للنصر، بعقد إستراتيجي متكامل يمتد ل3 أعوام.

ويُذكر أن الإعلامي الرياضي عناد الرشيد، أكد عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، أمس الخميس، أن وفدا من إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، غادر الرياض الأربعاء الماضي متوجها إلى مدريد من أجل إنهاء صفقة رونالدو.

كريستيانو رونالدو

ورحل كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد بعدما أجرى حوارا مع صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، هاجم من خلاله مجلس إدارة النادي وكذلك إريك تين هاج المدير الفني للفريق.

وهذا الأمر الذي جعل اليونايتد يقرر فسخ تعاقده مع اللاعب الإنجليزي بالتراضي.

وكان قد شارك البرتغالي كريستيانو رونالدو البالغ من العمر (37) عاماً مع منتخب بلاده البرتغال في نهائي كأس العالم قطر 2022.

روابط ذات صلة: تعرف على سعر تذاكر مباريات كأس إسبانيا وطريقة الحجز 2023