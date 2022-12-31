أسعار الذهب في سوريا اليوم مقابل اسعار الدولار: سعر الدولار اليوم في سوريا، يعد البحث عن سعر الذهب في سوريا وسعر الدولار اليوم في سوريا لحظة بلحظة من أكثر اهتمامات السوريين خاصة التجار منهم.

وشهد سعر الذهب في سوريا اليوم السبت 31 ديسمبر 2022 مقابل الليرة السورية ارتفاعاً ملحوظا في الاسواق خلال التعاملات في السوق السورية اليوم.

ونقدم لكم نحن في موقع "الرسالة نت" أسعار الذهب في سوريا اليوم 31-12-2022 بكافة الأعيرة المعروفة عند الناس والاكثر طلبا حسب الحاجة.

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أسعار الذهب في سوريا

سعر الذهب عيار 24 اليوم في سوريا

شهد سعر جرام الذهب من عيار 24 في سوريا اليوم ارتفاعا حيث وصل إلى 147,452 ليرة سورية

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم السبت في سوريا 135,165 ليرة سورية

سعر الذهب عيار 21 اليوم في سوريا

جاء سعر جرام الذهب من عيار 21 اليوم في الأسواق السورية129,024 ليرة سورية.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في سوريا

شهد سعر جرام الذهب من عيار 18 في سوريا اليوم السبت استقرارا حيث وصل الى 110,591 ليرة سورية.

أسعار العملات في سوريا

شهدت الاسواق السورية اليوم تغيرات واضحة في سعر صرف العملات الاجنبية مقابل الليرة السورية حيث شهد سعر صرف الدولار في سوريا اليوم السبت 31-12-2022 ارتفاعا واضحا

سعر الدولار في سوريا اليوم السبت

شهد سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، ارتفاعا في السوق السوداء السورية في أسواق العاصمة دمشق، 7,050 ليرة.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

جاء سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية في سوريا اليوم السبت 31 ديسمبر 374 ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم السبت في سوريا

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية 7,505 ليرة سورية.

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