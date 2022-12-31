في يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني.. حماس تثمّن دوره في نصرة نضال شعبنا

ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جهود الصحفي الفلسطيني الرّائدة في نصرة نضال وحقوق الشعب الفلسطيني، داعيةً إلى ميثاق شرف يعزّز دوره ويحميه من جرائم الاحتلال.

وبعثت الحركة في تصريح صحفي، اليوم السبت في يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني بخالص التحيَّة والتقدير لكل الصحفيين والصحفيات من أبناء شعبنا الفلسطيني، داخل فلسطين وخارجها، ونشدّ على أياديهم لمواصلة دورهم ورسالتهم الصحفية.

ودعت إلى التوافق على ميثاق شرف إعلامي؛ يعزّز دور الصحفي الفلسطيني ورسالته، ويوفّر بيئة آمنة له، ويحميه من جرائم الاحتلال في القتل والملاحقة والتضييق والاعتقال، مطالبةً المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى فضح جرائم الاحتلال الصهيوني بحقّ الصحفيين الفلسطينيين، والعمل على إدانتها، والتحرّك العاجل لمحاكمة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.

وترحّمت على أرواح شهداء الحقيقة والكلمة الحرّة، الذين قضوا برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في جرائم بشعة أمام سمع وبصر العالم، وآخرها جريمة القتل المتعمّد للصحافية شيرين أبو عاقلة، سائلةً الله تعالى الشفاء العاجل للجرحى، والحريّة للأسرى والمعتقلين.