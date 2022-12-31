طالع سعر صرف العملات في العراق: سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم: اسعار الذهب في العراق اليوم السبت، شهد سعر الذهب في العراق اليوم السبت 31 ديسمبر 2022 تراجعا طفيفا خلال التعاملات في الاسواق العراقية.

واسعار الذهب وصرف العملات من الاخبار التي تهم الناس لأنها تحدد مدى تعاملاتهم اليومية لاسيما اصحاب العقارات ورؤوس الاموال

وفي هذه المادة نقدم لكم من موقع "الرسالة نت" أسعار الذهب في العراق بجميع العيارات واخر اخبار صرف العملات في العراق اليوم السبت 31 ديسمبر.

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أسعار الذهب في العراق

سعر الذهب عيار 24 في العراق

جاء سعر الذهب عيار 24 في العراق اليوم السبت خلال التعاملات في الاسواق العراقية 85,696.01 دينار عراقي.

سعر الذهب عيار 21 في العراق

ووصل سعر الذهب عيار 21 في العراق اليوم 74,984.01دينار عراقي.

سعر الذهب عيار 18

فيما جاء سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق اليوم السبت 64,272.01 دينار عراقي.

سعر أونصة الذهب

وشهد سعر أونصة الذهب في العراق اليوم السبت في الاسواق العراقية استقرارا حيث جاءت 2,665,145.99 دينار عراقي.

أسعار العملات في العراق

شهد سعر صرف العملات في العراق اليوم السبت 31-12-2022 ارتفاعا ملحوظا حيث جاء سعر الدولار في العراق وفق الاتي:

ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي في العراق اليوم السبت 1460.50دينار عراقي.

أما عن اليورو الأوروبي في العراق اليوم 1566.61دينار عراقي.

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