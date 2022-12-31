رونالدو يواجه ليونيل ميسي تعرف على موعد المباراة، تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء عن مواجهة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وذلك بعد انتقال الأخير إلى نادي النصر السعودي.

وكانت قد أعلنت وسائل إعلامية رياضية أمس الجمعة، عن تعاقد اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي.

مواجهة رونالدو مع ميسي

تجددت مواجهة الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال شهر يناير المقبل، على كأس موسم الرياض.

وستكون مواجهة ميسي ورونالدو المقبلة على كأس موسم الرياض، والتي ستجمع بين نجوم فريقي النصر والهلال مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم 19 يناير المقبل.

وسيرتدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قميصه المفضل رقم 7 مع فريق النصر السعودي.

روابط ذات صلة: تعرف على ترددات قناة الجزيرة 2023

تعاقد رونالدو مع النصر

وأعلن نادي النصر السعودي، مساء الجمعة، عن التعاقد مع اللاعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى عام 2025.

وجاء ذلك بعد أن فسخ عقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن رونالدو سوف يحصل على راتب سنوي بقيمة 200 مليون يورو.

كريستيانو رونالدو

ورحل كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد بعدما أجرى حوارا مع صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، هاجم من خلاله مجلس إدارة النادي وكذلك إريك تين هاج المدير الفني للفريق.

وهذا الأمر الذي جعل اليونايتد يقرر فسخ تعاقده مع اللاعب الإنجليزي بالتراضي.

وكان قد شارك البرتغالي كريستيانو رونالدو البالغ من العمر (37) عاماً مع منتخب بلاده البرتغال في نهائي كأس العالم قطر 2022.

روابط ذات صلة: تعرف على سعر تذاكر مباريات كأس إسبانيا وطريقة الحجز 2023