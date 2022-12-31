انتصار دبلوماسي فلسطيني.. وتعاون أمني بحريني (إسرائيلي)

اعتمدت الأمم المتحدة فجر اليوم مشروعًا فلسطينيًا بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية، حول ما هية الاحتلال (الإسرائيلي) في الأراضي الفلسطينية، وصوت لصالح القرار 87 دولة، وعارضه 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت، وفي تعقيبها على القرار؛ رحبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار، معتبرة إياه انتصارًا سياسيّا جديدًا للقضية.

من جهتها أدانت حِراكات المقاطعة والتضامن مع فلسطين تصويت 26 دولة ضد القرار الأممي ومن أبرز الدول التي عارضت القرار؛ الولايات المتحدة، كندا، إيطاليا، أستراليا، النمسا، ألمانيا

ودعا عدد من النشطاء والمتضامنين مع القضية الفلسطينية في أيرلندا الشمالية والولايات المحتدة الأمريكية للمشاركة في وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، للتأكيد على عدالة القضية الفلسطينية في ظل الانتهاكات التي يرتكبها كيان الاحتلال بحق الفلسطينيين.

في المقابل، منعت السلطات المغربية أمس الجمعة، تنظيم وقفات احتجاجية شعبية رافضة للتطبيع في الذكرى الثانية لترسيم العلاقات مع كيان الاحتلال (الإسرائيلي)، والتي كان آخرها عقد اتفاقية توأمة بين مدينة أغادير المغربية ومدينة (إسرائيلية).

يذكر أن المغرب شهد الأسبوع الماضي مظاهرات حاشدة في أكثر من 30 مدينة.

بدورها أعلنت شركة طيران الخليج البحرينية عن رفع عدد رحلاتها الجوية إلى الكيان (الإسرائيلي) إلى 5 رحلات أسبوعيًا ابتداءً من الرابع من يناير المقبل، وفي وقت سابق وقعت هيئة الاستخبارات المالية البحرينية مذكرة تفاهم مع هيئة حظر تمويل الإرهاب في وزارة القضاء (الإسرائيلية) لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب.