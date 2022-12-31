النائب د. الجمل: يجب تظافر الجهود من أجل معالجة الظواهر المجتمعية

أكد رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالمجلس التشريعي د. عبد الرحمن الجمل على أهمية تظافر الجهود من أجل معالجة بعض الظواهر المجتمعية السلبية التي تؤثر على المجتمع في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان (معالجة الظواهر المجتمعيّة) والتي عقدتها الإدارة العامة للدعوة والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة؛ لمناقشة آليات تنفيذ الخطة المعدّة لسبل المعالجة لهذه الظواهر.

وقال د. الجمل: "إن وزارة الأوقاف أثبتت قدرتها على تنظيم العمل الدعوي والقرآني، والمرحلة الأخيرة شهدت تطورًا في أدائها، وكان لها دور بارز وواضح في الكثير من المجالات الشرعية والخدماتية، وتركت أثرًا طيبًا في رفعة المشروع الإسلامي".

وأشاد الجمل بدور اللَّجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي وجهودها في معالجة بعض الظواهر السلبية في قطاع غزة، مثمناً الدور الذي تقوم به لتعزيز الأخلاق والقيم الحميدة في المجتمع الفلسطيني.

وأكد د. الجمل دعم المجلس التشريعي للجهود المبذولة لمعالجة هذه الظواهر، مشيرًا إلى ضرورة تخصيص الموازنات اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع التي تسهم في معالجة هذه الظواهر في المجتمع.