ما هي عضة الصقيع وطرق الوقاية منها؟، تحصل عضة الصقيع عندما يتعرض الجلد المكشوف لدرجات حرارة منخفضة جداً ولفترات مطولة.

وتبدأ بتجمد الجلد ثم طبقات الأنسجة المتواجدة تحت الجلد، وفي الحالات الشديدة والقصوى يطال التجمد كذلك العضلات والأعصاب والأوعية الدموية.

طرق الوقاية من عضة الصقيع

ابحث عن مكان يوفر الدفء لجسمك بعيداً عن الطقس البارد واجلس فيه، وقم بتدفئة كفيك بفركهما ليس عن طريق مصادر السخونة كالكمادات الساخنة، والمدفأة.

تخلص من أي ملابس مبتلة وارتداء الملابس الدافئة، المجوهرات التي ترتديها، مع شرب مشروبات دافئة إذا كنت تشعر بالجفاف.

فكر في تناول المسكنات، جرب المسكنات المتاحة دون وصفة طبية إذا كنت تشعر بالألم.

ودفِّئ المناطق المصابة بلسعة البرد برفق، بدرجة حرارة من 105 إلى 110 درجة فهرنهايت (من 40 إلى 43 درجة مئوية).

وفي حال لم يكن لديك ميزان حرارة، فاختبر الماء بوضع يدك غير المصابة أو كوعك فيها، وينبغي أن تشعر بأنه دافئة جدًا لا ساخنة.

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اغمر هذه الأطراف لمدة من 20 إلى 30 دقيقة حتى يستعيد الجلد لونه الطبيعي أو يقل الشعور بالخدر فيه، أما بالنسبة للوجه أو الأذنين، فضع منشفة دافئة جافة.

اعرف ما يجب توقعه عند ذوبان الجلد، سوف تشعر بوخز وحرقة مع اكتساب الجلد الدفء وعودة الدم إلى تدفقه الطبيعي.

احذر من فقأ أي بثور قد تتكون على الجلد المصاب. اطلب المساعدة الطبية حال التعرض لأي شيء أكثر خطورة من لسعة الصقيع الخفيفة.

وتبدو المؤشرات والأعراض المبكرة للسعة الصقيع على هيئة رقع من الجلد المائل للاحمرار والألم الحارق.

وتستمر الحالة بعد ذلك في التصاعد وصولاً إلى بقع جلد باردة وفيها شعور بالخدر وذات لون أبيض أو مائل إلى الرمادي، يتخذ ملمسًا صلبًا أو مظهرًا شمعيًا.

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