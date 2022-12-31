افتتح مركز مريم للثقافة بالشراكة مع منتدى الفكر بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية برنامجا تدريبيا بعنوان قضايا المرأة: الأفكار والمشاكل والمعالجات؛ مستهدفا ثلة من القيادات المجتمعية والشبابية النسائية.

وشارك في الجلسة الافتتاحية كلا من عميد كلية الآداب د. أسامة حماد ورئيس منتدى الفكر د. نهاد الشيخ خليل، ، ومديرة مركز مريم للثقافة الأستاذة هبة سكيك.

ورحب د. نهاد الشيخ خليل بالحضور، مؤكدا على أهمية إطلاق مثل هذه البرامج التي تجمع بين التكوين المعرفي والتدريب المهاري، وأعرب عن سعادته بالتنوع الثقافي والفكري للأخوات المشاركات في البرنامج والذي يجمعهن الاهتمام والعمل في مجال قضايا المرأة.

من جهته اعتبر د. أسامة حماد أن هذا البرنامج هو أحد البرامج التي تساهم من خلالها كلية الآداب في الجامعة الإسلامية بخدمة المجتمع، وأضاف أن مكانة المرأة محفوظة ومصانة على أرضية تعاليم الإسلام الدينية، وتجربة المسلمين الحضارية، إضافة إلى تراث الشعب الفلسطيني الكفاحي، وأبدى استعداد كلية الآداب لوضع كل إمكانياتها من أجل إنجاح هذا المشروع الذي اعتبره رائداً وضرورياً.

وأوضحت الأستاذة هبة سكيك برنامج قضايا المرأة هو ثمرة تعاون مشترك بين مركز مريم للثقافة ومنتدى الفكر في كلية الآداب، مشيرة إلى أن تتفيذه على أرض الجامعة الإسلامية هو بداية لجهد سيتواصل في دراسة قضايا المرأة وتعميم المعرفة بشأنها على أرضية رؤية وطنية تنطلق من التراث الأصيل، وتستلهم التجارب الإنسانية، وتسعى لتكوين النموذج الأكثر قدرة على خدمة المرأة والأسرة والمجتمع الفلسطيني المتماسك والقادر على الصمود.

تجدر الإشارة إلى أن البرنامج يتكون من ثمانين ساعة تدريبية، بمعدل محاضرتين كل أسبوع، تتناول موضوعات الفكر النسوي وتطبيقاته في فلسطين، ومأسسة الجندر، والأدوار التاريخية والمستجدة للمرأة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، والمرأة في التصور الإسلامي، إضافة إلى تناول مختلف القضايا المطروحة بخصوص النساء سواء كانت العنف أو الفقر أو الخدمات الصحية والتعليمية.