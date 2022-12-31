الإدارة الأمريكية ترسل مستشار الأمن القومي إلى (إسرائيل).. لماذا؟

تخطط الإدارة الأمريكية لإرسال مستشارها للأمن القومي "جيك سوليفان" إلى (إسرائيل)، تعبيرا عن مخاوفها من إقدام حكومة الاحتلال (الاسرائيلية) الجديدة على اتخاذ إجراءات من شأنها تغيير الوضع القائم وإثارة المنطقة، في ظل وجود وزيرين من الأكثر تطرفا وكرها للفلسطينيين، وهما: "إيتمار بن غفير"، رئيس "القوة الصهيونية" و"بتسلئيل سموتريتش" رئيس حزب "الصهيونية المتدينة".

ويُتوقع أن يجري "سوليفان" في منتصف يناير/ كانون الثاني المقبل؛ محادثات مع رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، للوقوف على برامج حكومته وبعض عناصرها التي تخطط لمزيد من الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، في محاولات لإكراه الفلسطينيين على إخلاء مزارعهم وأراضيهم وقراهم تحت تهديد الاستيطان والسلاح، حسبما أورد موقع "أكسيوس" الأمريكي.

ويشعر البيت الأبيض بالقلق إزاء سياسات حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) الجديدة بشأن فلسطين، بما في ذلك خطط توسيع الاستيطان وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

كما تمتد مخاوف الولايات المتحدة إلى سياسات داخلية متوقعة لحكومة "نتنياهو"، منها التقليل من استقلال النظام القضائي في (إسرائيل)، وتحدى حقوق الأقلية العربية، بحسب المصادر.

ومن المتوقع أن يلتقي "سوليفان" مع مستشار الأمن القومي (الإسرائيلي) الجديد "تساحي هنغبي"، و"رون ديرمر"، المقرب من نتنياهو والوزير الجديد للشؤون الاستراتيجية، الذي من المتوقع أن يكون وزير الخارجية بحكم الأمر الواقع عندما يتعلق الأمر بعلاقة الحكومة مع إدارة "جو بايدن".

وقال مسؤولون (إسرائيليون) إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" قد تأتي بعد فترة وجيزة من زيارة "سوليفان"، مرجحين أن يقوم "نتنياهو" بزيارة إلى واشنطن في فبراير/شباط المقبل.

يذكر أن زيارة "سوليفان" تأتي في ظل تواصلت المواجهات في المسيرات الأسبوعية الفلسطينية ضد الاستيطان (الإسرائيلي)، ووقعت العشرات من الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية أوصرين جنوب نابلس، حيث وقعت إصابات بالرصاص المعدني والاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم. ووقعت نحو 35 إصابة خلال اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة في نابلس.