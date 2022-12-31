بالفيديو: عناصر من فتح يعتدون على القيادي أحمد حلس خلال مهرجان الانطلاقة

اعتدى عدد من عناصر فتح، الموظفين بالسلطة تفريغات 2005، على عضو اللجنة المركزية للحركة أبو ماهر حلس، مساء اليوم السبت، أثناء تواجده في مهرجان انطلاقة حركة فتح بساحة الكتيبة وسط مدينة غزة.

وذكرت مصادر صحفية، أن الاعتداء تم حين نزل حلس عن منصة مهرجان انطلاقة الحركة المقام في ساحة الكتيبة بغزة.

وأوضحت أن عناصر الشرطة الذين يؤمنون المهرجان، تدخلوا من أجل حمايته وتأمينه.

وأظهر مقطع فيديو متداول محاولة عدد من المشاركين في المهرجان التهجم على حلس، لكن عددا كبيرا من عناصر الشرطة العسكرية حالوا دون الوصول إليه، وقاموا بنقله إلى مكان آمن.

وأحيت حركة "فتح"، مساء اليوم السبت، ذكرى انطلاقتها الـ58، بمهرجانين منفصلين بساحة الكتيبة وساحة الجندي المجهول بمدينة غزة، وسط تأمين وحماية الأجهزة الأمنية.

وشارك الآلاف من أبناء الحركة في حفل الانطلاقة، بعد تأمين وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، منطقة الاحتفال، وتنظيم الحركة المرورية.

وخلال المهرجان، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس، على وجوب تنفيذ قرارات المجالس الوطنية والمركزي، بإعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال.

وقال حلس، إن "الاحتلال لم يلتزم بالاتفاقيات الموقعه معه، ولا يمكن أن يبقى الشعب الفلسطيني ملتزمًا من جانب واحد".

وشدد حلس على وجوب أن يكون موقف حركته من هذه القضايا هو الموقف الذي يصون الحقوق ويحافظ على مصالح الشعب الفلسطيني.

وأضاف حلس: "سيكون عام 2023 هو العام الجاد من أجل رفع كل المظالم من أجل الشهداء والموظفين المقطوعة رواتبهم ومن أجل كل الذين يشعرون بالقهر والظلم".



