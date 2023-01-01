حالة الطقس: أجواء غائمة وباردة ولا تغير على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نهارا، خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة غائما جزئيا الى غائم، وباردا الى شديد البرودة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد أن يكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نهارا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق الجنوبية والشرقية، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نهارا، خاصة في المناطق الجبلية يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق الجنوبية والشرقية، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نهارا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.



