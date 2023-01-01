الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

اعتقال فار من العدالة بتهمة القتل العمد في طولكرم

سبورت سبورت

الرسالة نت-طولكرم

أعلنت الشرطة أنها قبضت مساء السبت على شخص فار من وجه العدالة بتهمة القتل العمد بالاشتراك في بلدة بلعا شرق طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه خلال نشاط لمركز شرطة عنبتا والشرطة القضائية والأمن الداخلي والشرطة الخاصة والأمن الوطني في بلدة بلعا لمتابعة الأشخاص المطلوبين والفارين من وجه العدالة تمكنت من القبض على 3 مطلوبين أحدهم مطلوب متهم بالقتل العمد منذ عام 2019 وفار من وجه العدالة.

وأكدت أنه تم التحفظ على المقبوض لمتابعة الإجراءات القانونية بحقهم أصولاً.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/274895

كلمات مفتاحية

طولكرم

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.