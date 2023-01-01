اعتقال فار من العدالة بتهمة القتل العمد في طولكرم

أعلنت الشرطة أنها قبضت مساء السبت على شخص فار من وجه العدالة بتهمة القتل العمد بالاشتراك في بلدة بلعا شرق طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه خلال نشاط لمركز شرطة عنبتا والشرطة القضائية والأمن الداخلي والشرطة الخاصة والأمن الوطني في بلدة بلعا لمتابعة الأشخاص المطلوبين والفارين من وجه العدالة تمكنت من القبض على 3 مطلوبين أحدهم مطلوب متهم بالقتل العمد منذ عام 2019 وفار من وجه العدالة.

وأكدت أنه تم التحفظ على المقبوض لمتابعة الإجراءات القانونية بحقهم أصولاً.