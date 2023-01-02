أسعار الذهب في سوريا اليوم مقابل اسعار الدولار: سعر الدولار اليوم في سوريا، يعد البحث عن سعر الذهب في سوريا وسعر الدولار اليوم في سوريا لحظة بلحظة من أكثر اهتمامات السوريين خاصة التجار منهم.

وشهد سعر الذهب في سوريا اليوم الإثنين 02 يناير 2023 مقابل الليرة السورية ارتفاعاً ملحوظا في الاسواق خلال التعاملات في السوق السورية اليوم.

ونقدم لكم نحن في موقع "الرسالة نت" أسعار الذهب في سوريا اليوم 02-01-2023 بكافة الأعيرة المعروفة عند الناس والاكثر طلبا حسب الحاجة.

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أسعار الذهب في سوريا

سعر الذهب عيار 24 اليوم في سوريا

شهد سعر جرام الذهب من عيار 24 في سوريا اليوم ارتفاعا حيث وصل إلى 147,480 ليرة سورية

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم الإثنين في سوريا135,191 ليرة سورية

سعر الذهب عيار 21 اليوم في سوريا

جاء سعر جرام الذهب من عيار 21 اليوم في الأسواق السورية129,048 ليرة سورية.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في سوريا

شهد سعر جرام الذهب من عيار 18 في سوريا اليوم الإثنين استقرارا حيث وصل الى 110,612 ليرة سورية.

أسعار العملات في سوريا

شهدت الاسواق السورية اليوم تغيرات واضحة في سعر صرف العملات الاجنبية مقابل الليرة السورية حيث شهد سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الإثنين 02-01-2023 ارتفاعا واضحا

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين

شهد سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، ارتفاعا في السوق السوداء السورية في أسواق العاصمة دمشق، 6,575 ليرة.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

جاء سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية في سوريا اليوم الإثنين 02 يناير 350 ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم الإثنين في سوريا

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية 7,036 ليرة سورية.

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