تعرف على حالة الطقس في مصر اليوم الإثنين 02 يناير 2023، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الإثنين، عن حالة الطقس في مناطق مختلفة من القاهرة والإسكندرية.

وتتوقع الهيئة أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة، ليكون طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى.

أما عن السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد يكون الجو معتدل نهاراً، على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في مصر

وأوضحت الهيئة أن اليوم ستشهد بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد شبورة مائية صباحا.

وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري .

درجات الحرارة في مصر

تابعت الهيئة، أن درجات الحرارة اليوم الإثنين، القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة.

ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.

ودرجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى 20، درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 10 والعظمى 19، درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 10 والعظمى 19.

ودرجات الحرارة فى بنها الصغرى 12 والعظمى 20، ودرجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 11 والعظمى 19، ودرجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 12 والعظمى 19.

ودرجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 11 والعظمى 20، درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 13 والعظمى 20، ودرجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 20.

ودرجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 21، ودرجات الحرارة فى السويس الصغرى 10 والعظمى 20، درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 20.