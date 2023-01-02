القضاء يلاحق تويتر والأخيرة تتهرب ما القصة!، تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء عن عدم دفع شركة تويتر الإيجار للمقر الرئيسي.

وأخطرت الشركة تويتر في 16 ديسمبر بأنها ستتخلى عن عقد إيجار الطابق 30 من مبنى Hartford ، الواقع في 650 California Street في سان فرانسيسكو.

تخلف تويتر عن دفع الإيجار

توقفت "تويتر" لأسابيع عن دفع الإيجار فى جميع مكاتبها العالمية لتوفير التكاليف.

وتواجه الشركة أيضًا دعوى قضائية لعدم دفع 197.725 دولار مقابل رحلات الطيران العارض التي قام بها ماسك خلال أسبوعه الأول في تويتر.

وخلال نفس الفترة الزمنية، ورد أن ماسك أحضر "أكثر من نصف دزينة" من المحامين من سبيس إكس لدعم الفريق القانوني لتويتر.

وأقامتCalifornia Property Trust ، مالك المبنى الذى يضم المقر الرئيسي لشركة تويتر المملوكة لإيلون ماسك، دعوى قضائية ضد الشركة بسبب تخلفها عن دفع الإيجار، والذى يبلغ 136.250 دولارًا.

ووفقًا لـ Bloomberg عبر The Verge ، أخطرت الشركة تويتر في 16 ديسمبر بأنها ستتخلى عن عقد إيجار الطابق 30 من مبنى Hartford

والواقع في 650 California Street في سان فرانسيسكو، إذا لم تدفع إيجارها المستحق في غضون خمسة أيام.

وفي شكوى تم تقديمها هذا الأسبوع إلى المحكمة العليا لمقاطعة سان فرانسيسكو، قال California Property Trust إن تويتر فشل فى الامتثال للأمر.

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تنحي ايلون ماسك من رئاسة "تويتر"

بينما كان قد أعلن مسؤول منصة "تويتر" إيلون ماسك، عن تنحيه عن رئاسة المنصة عندما يجد "شخص أحمق بما فيه الكفاية" حسب قوله ليحل محله.

وتابع، أنه سيتولى إدارة فرق البرمجيات والخوادم في المنصة، وسبق له أن أصدر قرار بفصل نصف كبار الموظفين في الشركة مما أثار الجدل.

وكان قد أعاد تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وألغى سياسة مكافحة المعلومات المضلّلة بشأن فايروس كورونا كوفيد-19.

وجمد بعض حسابات الصحفيين ومنعهم من الترويج عبر المنصة لمنصات اجتماعية أخرى، ويُقال أنه أعاد النظر في ذلك.

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