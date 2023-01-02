يعتزم وزير الاستيطان (الإسرائيلي) في حكومة "نتنياهو" الجديدة، "يتسحاق غودكنوبف" وهو رئيس كتلة "يهدوت هتوراة" حل مشكلة الاكتظاظ السكاني في (إسرائيل) على حساب الضفة الغربية.

وقال "غودكنوبف" خلال مراسم تنصيبه كوزير للاستيطان في (إسرائيل): "سنساعد أشقاءنا المستوطنين في الضفة، حسبما علمت من خلال زياراتي إليهم عشية الانتخابات، وجزء من حل ضائقة السكن موجودة في هذه المناطق".

وفي مراسم تنصيب وزير السياحة (الإسرائيلي) الجديد "حاييم كاتس" قال إنه سيتم "الاستثمار" في مناطق جديدة في الضفة الغربية لتوسيع المناطق التي قد تصبح "مناطق سياحية (للإسرائيليين)".

وتعتزم الحكومة (الإسرائيلية) توسيع الاستيطان في مناطق الضفة الغربية، فيوم الأربعاء الماضي، قدم الائتلاف الحكومي (الإسرائيلي) الجديد وثيقة الخطوط العريضة لحكومة "نتنياهو" السادسة، كما وقدم الائتلاف جميع الاتفاقات الائتلافية إلى الكنيست (الإسرائيلي)، ووفقًا لموقع "واينت" (الإسرائيلي) فإن الجزء الأول من المبادئ الأساسية للائتلاف هي أن، "للشعب اليهودي حق حصري لا جدال فيه في جميع أنحاء أرض (إسرائيل)، ستعمل الحكومة على تعزيز وتطوير الاستيطان في الداخل المحتل، حيث ذكر الموقع أن هذا الجزء قد يكون الأهم بالنسبة لبعض الشركاء في الائتلاف.

وتنص المبادئ التوجيهية للحكومة التي قُدمت على أن حكومة نتنياهو "ستعمل على تعزيز الأمن القومي وتوفير الأمن الشخصي للمواطنين بينما تحارب العنف والإرهاب بحزم، وستعمل على مواصلة الكفاح ضد برنامج إيران النووي، وستعزز مكانة القدس، وستعمل على تعزيز السلام مع جميع الجيران مع الحفاظ على الأمن والمصالح التاريخية والقومية في (إسرائيل) " بحسب ما نقل موقع "واينت" العبري.

وأضافت الوثيقة أن "الحكومة ستعمل من أجل تعميق كبير للتعاون مع دول ’اتفاقيات أبراهام’ من خلال التزام وتعاون بين الوزارات من أجل دفع هذا التعاون، وستدرس الحكومة حلولا وتعمل من أجل دفع اتفاقيات سلام جديدة من أجل إنهاء الصراع (الإسرائيلي) – العربي".

وادعت بحسب "واينت" العبري، أنها "تنظر إلى خفض أسعار السكن وزيادة عدد الشقق كغاية قومية"، وجاء في الوثيقة أنه لن يتم رفع أسعار الكهرباء والمياه وضريبة المسقفات (أرنونا) خلال العام 2023".

وتابعت الوثيقة أن "الحكومة ستضع التعليم في مركز سلم الأفضليات القومية وتعمل من أجل دفع إصلاحات في جهاز التعليم من خلال العمل من أجل المساواة بين جميع المجموعات السكانية في أجهزة التعليم المختلفة وتعزيز الهوية اليهودية".

ووفقًا لواينت العبري فإن "الحكومة ستعمل على زيادة أجور الجنود في الخدمة النظامية بنسبة 20٪ بالإضافة إلى ذلك، ستعمل على زيادة المنح الدراسية للطلاب الذين هم من الجنود القدامى "المسرحين" في الخدمة العسكرية"، إلى جانب ذلك كتب أن الحكومة ستعزز التفضيل الإيجابي للمجندين القدامى في كليات الطب والقانون وعلوم الكمبيوتر والمحاسبة والهندسة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي".

الجرمق الإخباري