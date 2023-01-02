الوحدة 9900.. عين (إسرائيل) على حدود مصر ولبنان وسوريا

نشر موقع "واللا" (الإسرائيلي) تقريراً مفصلاً عن وحدة الطائرات المسيّرة في شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، المكلفة جمع معلومات استخباراتية بصرية لجيش الاحتلال (الإسرائيلي)، وتصل إلى أماكن بعيدة على الحدود.

ويقول واللا إن وحدة الطائرات بدون طيار 9900 ترى حدود الدولة من زاوية مُختلفة تماماً من الجو، حيث تجعل شعبة الاستخبارات تسافر إلى تلك الأماكن، لضمان مستوى رفيع للأداء والتفوق في الميدان.

بحسب الموقع، تؤمن الوحدة 9900 الحصول على الذكاء البصري لجيش الاحتلال (الإسرائيلي) من الأقمار الصناعية إلى الطائرات بدون طيار، مشيراً إلى أن تلك الوحدة تصنع أجهزة استشعار وطائرات بدون طيار خاصة تتكيف مع الواقع التشغيلي المتغير.

تطوير الطائرات المدنية لأغراض استخباراتية

ومن التحديات الرئيسية التي تتعامل معها تلك الوحدة، القدرة على الاستعانة بطائرات بدون طيار مدنية وبسيطة واستخدامها في مهام خاصة للحصول على الكثير من المعلومات الاستخبارية القيمة.

ووفقاً لـ"واللا"، كان للوحدة فرصة للمشاركة في عشرات العمليات، وهي تواصل تطوير وسائل جديدة، لافتاً إلى أنها تصل إلى أماكن وزوايا مذهلة من (إسرائيل) لم تطأها قدم بشرية.

ونقل الموقع عن أحد قادة الوحدة: "وحدة الطائرات بدون طيار هي واحدة من أكثر الوحدات ابتكاراً في جيش الاحتلال (الإسرائيلي) اليوم.. نحن في الواقع نأخذ ما يتم تطويره في العالم المدني، ونستخدمه من أجل الحصول على ميزة استخباراتية. ويتيح لنا جنود الوحدة بمراقبة أي مكان في أي وقت".

أين تحلق الطائرات؟

وعرض الموقع (الإسرائيلي) مقاطع فيديو لبعض المناطق التي استطاعت الطائرات الوصول لها وتصويرها، مثل محمية "رأس الناقورة"، وهي محمية طبيعية تقع في الطرف الشمالي على البحر المتوسط، بالإضافة إلى المثلث الحدودي بين سوريا و(إسرائيل) والأردن، وتحديداً جنوب الجولان، حيث أظهرت الطائرة الحدود مع سوريا ومع الأردن.

كما تستطيع تلك الطائرات مراقبة الطريق 10، الذي يُعد أطول وأجمل الطرق في (إسرائيل) بعد اتفاق السلام مع مصر، وهو يوازي الحدود المصرية، والذي كان منطقة عسكرية مغلقة طوال سنوات التوتر.

وتصل تلك الطائرات إلى الحدود اللبنانية أيضاً وتستطيع رصد منطقة جبل الشيخ التي تتمتع بمناظر خلابة في المنطقة الشمالية.