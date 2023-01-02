عائلة الشهيدين عابد: هدم المنازل سياسة فاشلة والاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة

أكدت عائلة الشهيدين أحمد وعبد الرحمن عابد، أن هدم منازل الشهداء سياسة فاشلة يمارسها الاحتلال منذ سنوات.

وقال والد الشهيد أحمد عابد، إن الشعب الفلسطيني يواجه عدواً غاشماً ومتغطرساً لا يفهم إلا لغة القوة.

وأضاف أن احتجاز جثامين الشهداء وهدم بيوتهم، بالإضافة إلى الاعتقالات والاقتحامات، سياسة فاشلة وغير جديدة على الفلسطينيين الصابرين الصامدين على أرضهم.

وأوضح عابد أن قوات الاحتلال اقتحمت منزلهم في كفر دان الساعة العاشرة والنصف من ليلة أمس بعد أن اقتلعوا الباب.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أبلغته بهدم المنزل، وأجبرته على إخلائه خلال دقائق بالقوة دون أن يسمح له بتفريغه.

بدوره قال هاني عابد والد الشهيد عبد الرحمن، إن المنزل والحجارة ليست أهم لديه من ابنه الذي ارتقى شهيداً.

وطالب عابد كافة الجهات الحقوقية والرسمية بالعمل على استعادة جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال لدفنهم.

وفجرت قوات الاحتلال صباح اليوم الاثنين، ثلاث شقق سكنية، تعود لذوي الشهيدين أحمد أيمن عابد، وعبد الرحمن هاني عابد، في قرية كفردان غرب جنين.

وتبلغ مساحة شقة ذوي الشهيد أحمد 140 مترا مربعا وتأوي ستة أفراد، فيما تبلغ مساحة شقتي ذوي الشهيد عبد الرحمن 250 مترا مربعا، وتأويان سبعة أفراد.

وجاءت عملية التفجير بعد عملية عسكرية نفذتها قوات الاحتلال استمرت لساعات تعرضت خلالها لوابل من الرصاص والعبوات المتفجرة التي أطلقها مقاومون.

وبعد تفخيخ المنزلين، أجبرت قوات الاحتلال المواطنين على إخلاء منازلهم المجاورة، والمكوث في العراء وسط البرد الشديد.

كمين الجلمة

والشهيدان عابد ارتقيا برصاص قوات الاحتلال في الرابع عشر من شهر سبتمبر الماضي (2022) بعد تنفيذهما كمين الجملة شمال جنين، الذي أدى لمقتل ضابط (إٍسرائيلي).

ومنذ ذلك التاريخ تحتجز سلطات الاحتلال جثماني الشهيدين إلى جانب 117 جثماناً لشهداء محتجزون منذ عام 2015.

وخلال عملية اقتحام كفر دان، استشهد الشابان محمد سامر حوشية (21 عاما) من بلدة اليامون، وفؤاد محمود أحمد عابد (25 عاما) من كفر دان، بعد إصابتهما برصاص قوات الاحتلال.

وتصدى مقاومون بالرصاص والعبوات المتفجرة لاقتحام قوات الاحتلال، حيث أطلقوا النار من عدة اتجاهات صوب القوة المقتحمة.

وأعلنت كتائب القسام في جنين خوض مجاهدوها وفصائل المقاومة اشتباكًا عنيفًا مع قوات الاحتلال المقتحمة لقرية كفردان، واستهدافها بوابل كثيف من الرصاص والعبوات المتفجرة.

كما أعلنت سرايا القدس وكتائب الأقصى عن استهداف قوات الاحتلال بعمليات إطلاق نار وتفجير عبوات.