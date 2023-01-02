تظاهرة أمام الكنيست للمطالبة باستعادة الجنود الأسرى من غزة

دعت عائلة الضابط الأسير لدى كتائب القسام في غزة، هدار غولدين، إلى تظاهرة عارمة أمام الكنيست صباح غد الثلاثاء.

ونشرت حملة استعادة (الإسرائيليين) الأسرى في غزة دعوة لحضور التظاهرة أمام الكنيست في القدس صباح غدٍ الثلاثاء بين (09:30-12:30 صباحًا)، لمطالبة الحكومة الجديدة التي شكلها بنيامين نتنياهو للعمل على استعادة أولئك الجنود.

وسيحضر التظاهرة عائلات الجنود الأسرى والقائمين على حملة استعادتهم، وسيلقي والد الضابط الأسير "سمخا غولدين" كلمة في التظاهرة، بالإضافة لكلمة لمسئول حملة استعادة الجندي "أبارا منغستو".

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أسر الضابط "هدار" والجندي بوحدة النخبة شاؤول أورون خلال العدوان (الإسرائيلي) على غزة عام 2014.

ومطلع أبريل 2015، أعلنت القسام للمرة الأولى وجود "4 جنود (إسرائيليين) أسرى لديها"، دون الكشف رسميا إن كانوا أحياء أم أمواتا.

وعرضت القسام صور أربعة جنود (إسرائيليين) وهم: "شاؤول آرون" و"هادار جولدن" و"أباراهام منغستو" و"هاشم بدوي السيد".

وترفض حركة حماس بشكل متواصل تقديم أي معلومات حول (الإسرائيليين) الأسرى لدى القسام إلا "بعد دفع الثمن".

وكالة صفا