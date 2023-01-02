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مباراة الأهلي ضد بيراميدز الرابط والقنوات الناقلة اليوم الإثنين

مباراة الأهلي ضد بيراميدز الرابط والقنوات الناقلة اليوم الإثنين
مباراة الأهلي ضد بيراميدز الرابط والقنوات الناقلة اليوم الإثنين
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مباراة الأهلي ضد بيراميدز الرابط والقنوات الناقلة اليوم الإثنين، ينتظر محبي الرياضة اليوم مباراة قوية في مواجهة بين نادي الأهلي ونظيره بيراميدز، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2021/2022.

سنقدم لك رابط مباراة نادي الأهلي ونظيرة بيراميدز، لمشاهدة المباراة دون تقطيع وبجودة عالية.

 

رابط مباراة الأهلي وبيراميدز

يستعد النادي الأهلي اليوم الإثنين، لمواجهة بيراميدز الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب استاد القاهرة في العاصمة المصرية.

وتقام المباراة بين الأهلي وبيراميدز عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

لمشاهدة المباراة اضغط على "الرابط التالي".

 

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

سيتم نقل مباراة الأهلي وبيراميدز عبر شاشة قناة "أون تايم سبورتس 1"، بوجود كوكبة من المحلليين من نجوم الكرة المصرية السابقين.

أما عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز، في حراسة المرمى محمد الشناوي، وخط الدفاع على معلول ومحمود متولي ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني.

أما عن خط الوسط أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وخط الهجوم برونو سافيو وحسين الشحات ومحمد شريف.

ويأتي تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي، في حراسة المرمى أحمد الشناوي، ولاعبو خط الدفاع على جبر، أسامة جلال، محمد حمدي وعبدالله مجدي.

وعناصر خط الوسط بلاتي توريه إسلام عيسى ورمضان صبحي ومصطفى فتحي وعبدالله السعيد، وفي خط الهجوم فخري لاكاي.

 

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رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/274939

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