إليك رابط بث مباشر مباراة الداخلية والبورسعيدي اليوم الإثنين

رابط بث مباشر مباراة الداخلية والبورسعيدي اليوم الإثنين، تقام اليوم مباراة قوية بين فريق الداخلية والبورسعيدي، والتي تقام على أرض استاد السويس الجديد.

وذلك من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وحصد النقاط الثلاث لمواصلة مشوارهم في الدوري المصري.

وسننقل لكم اليوم رابط بث مباشر مباراة بين فريق الداخلية والبورسعيدي، والتي ستكون اليوم الإثنين، 2 يناير 2023، في الدوري المصري.

مباراة الداخلية والبورسعيدي

وتنقل مباراة الداخلية ضد المصري البورسعيدي في الدوري المصري، عبر موقع وتليفزيون "كورة بلس".

حيث يحتل فريق الداخلية المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بحصيلة 8 نقاط حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل فى 5، وخسر 4 مواجهات.

ويحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة حيث حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات، وخسر خلال 3 مواجهات.

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وتنطلق مباراة الداخلية ضد المصري البورسعيدي في الدوري المصري، في تمام الساعة الثالثة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الرابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

وتنطلق مباراة الداخلية ضد المصري البورسعيدي في الدوري المصري، في تمام الساعة الخامسة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

لمشاهدة المباراة اضغط على "الرابط التالي".

تشكيل المصري البورسعيدي

تأتي حراسة المرمى محمود جاد، عصام ثروت، محمد شحاتة، وخط الدفاع عمرو موسى، إسلام أبو سليمة، عماد الدين بوبكر، عمرو طارق، عمرو سعداوي، أسامة الجزار، محمد فوزي جاد، إسلام المزين.

وخط الوسط: إيزي إيميكا ، أحمد الشيخ ، إلياس الجلاصي ، أحمد شداد ، محمد جريندو ، زياد فرج ، محمد عنتر.

وخط الهجوم: مراون حمدي، فرانك إيتوجا، أنتوني أكبوتو.

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