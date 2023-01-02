جماهير جنين تشيع جثماني الشهيدين عابد وحوشية

شيعت جماهير غفيرة في جنين ظهر اليوم الاثنين جثماني الشهيدين محمد حوشية وفؤاد عابد، اللذين ارتقيا فجراً بعد إصابتهما برصاص قوات الاحتلال في بلدة كفر دان.

وانطلقت مسيرة التشييع في موكب مهيب حمل خلاله جثمانا الشهيدين على أكتاف الشبان، قبل أن يتفرقا إلى مسقطي رأسيهما في بلدتي اليامون وكفر دان.

ونقل الشهيدان إلى منزلي ذويهما لإلقاء نظرة الوداع عليهما، قبل أداء صلاة الجنازة ومواراتهما الثرى في مقبرتي البلدتين.

وزف الشهيد فؤاد عابد في بلدة كفر دان، وقد لف جثمانه براية حركة حماس التي أكدت أنه أحد أبنائها المجاهدين.

وخلال التشييع ردد الشبان هتافات الدعم للمقاومة والمطالبة بالثأر من العدو الصهيوني.

كما صدحت حناجر المشيعين بالتكبيرات، وهتافات "حط السيف قبال السيف حنا رجال محمد ضيف"، و"جيشنا جيش أبي نحن أحفاد النبي".

ونعت حركة "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني شهيدها البطل فؤاد محمود أحمد عابد (18 عامًا)، من بلدة كفر دان، والشهيد البطل محمد سامر حوشية (22 عامًا)، من بلدة اليامون.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي، أنّ تصاعد جرائم الاحتلال بحقّ أبناء شعبنا لن تزيدنا إلا قوّة وإصراراً على المقاومة ومواجهة إرهاب وفاشية حكومة الاحتلال الجديدة.

وشددت على أن "أن كل قطرة دم على تراب الوطن ستشعل ثورة تقض مضاجع المحتلين".

وأرسلت التحية لأبطال شعبنا ومقاومينا من أجنحة المقاومة كافة، الذين استبسلوا في صدّ العدوان على جنين ونابلس، كما بعثت بالتحية لشعبنا الصامد في أرجاء الوطن، والمرابط في ساحات المسجد الأقصى المبارك، التوّاق إلى النصر والحرية.

حرية نيوز