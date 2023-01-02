استعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة 2023 للأسماء الجدد.. وزارة التضامن الاجتماعي، وفرت وزارة التضامن الاجتماعي رابط خاص للاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة 2023 للأسماء الجدد، وذلك من خلال الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg

كما سمحت الوزارة لأصحاب الشكاوى والتظلمات الخاصة بمعاش تكافل وكرامة الاستعلام عن نتيجة الشكوى من خلال الخط الساخن 19680.

أو تقديم الشكاوي عبر البريد الإلكتروني: tk.grievance@moss.gov.eg

ويمكن تقديم شكوى أيضًا عبر نفس رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg\

طريقة الاشتراك في تكافل وكرامة

مطلوب ممن لديه شكوى لمعاش تكافل وكرامة التوجه إلى الإدارة الاجتماعية التابع لها محل سكن المتقدم بالمستندات المطلوبة:

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

أن لا يكون الزوج/الزوجة أو المسن/ العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة ضمانية.

أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 سنة، ويكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشرة بمراحل التعليم المختلفة.

وزارة التضامن الاجتماعي.. معاش تكافل وكرامة أسماء المستفيدين ورابط الفحص

وزارة التضامن الاجتماعي.. معاش تكافل وكرامة

تقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.

يجب أن يكون عمر المتقدم لبرنامج تكافل وكرامة تجاوز سن 65 عامًا أو يعاني من إعاقة أو مرض مزمن يمنعه من العمل أو يقلل من قدرته على العمل، ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو أحد الأيتام الذين لا يتلقون رعاية من الأب أو الأم ، بل من أقارب من الدرجة الثانية أو ما بعدها.

استعلام بالرقم القومي منحة تكافل وكرامة 2022

عدم وجود واحد أو أكثر من العوائق التالية أمام التبادل: ملكية أرض زراعية (نصف قطعة أو أكثر) ، استئجار أرض زراعية (واحد أو أكثر) ، حيازة عقار أو عدة عقارات غير سكنية ، امتلاك واحد أو أكثر. المزيد من الشركات (المسجلة أو غير المسجلة) ، التي تمتلك مواشيًا للتجارة (ثلاثة أو أكثر) ، وتعمل بأجر منتظم في القطاعات الخاصة أو العامة أو الحكومية (مع مساهمة تأمين).

العمل براتب ثابت في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (دون الحصول على تأمين) بدخل شهري يعادل 1600 جنيه إسترليني لكل أسرة مكونة من أربعة أفراد ، أو امتلاك أو الارتباط بمشاريع خاصة (مسجلة أو غير مسجلة بقيمة المشروع المذكور) الحصول على معاش تقاعدي خاص / عام / حكومي / جيش / شرطة لنفسه.

الاستعلام بالرقم القومي عن الأسماء الجديدة في معاش تكافل وكرامة 2022

الحصول على معاش كمستفيد من 500 جنيه مصري أو أكثر ، السفر إلى الخارج لغرض العمل (قبل أو بعد القبول في البرنامج) ، امتلاك سيارات أو جرارات أو توك توك أو أي مركبة ، رسوم مدرسية تزيد عن 3000 جنيه لكل طفل في السنة ، امتلك المعدات الثقيلة مثل (اللودر / آلة الدقيق / خلاط البناء) ، وتلقي دعمًا منتظمًا من المنظمات غير الحكومية بقيمة 400 جنيه شهريًا ، وليس اقتطاع الأسرة كجزء من الوحدة الاجتماعية (التجميد حتى التحقق) ، مرت ثلاثة أشهر منذ إطلاق سراح العائل من السجن (الحظر حتى التحقق).

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