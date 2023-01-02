أسهم أوروبا ترتفع خلال أول جلسة تداول في 2023

ارتفعت الأسهم الأوروبية في أول جلسة تداول في 2023 اليوم الاثنين، بعد عام صعب شابته مخاوف من ركود أثارها رفع البنوك المركزية العالمية أسعار الفائدة والأزمة الروسية الأوكرانية.

وصعد مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا 0.5 في المائة عند الساعة (08:10) بتوقيت جرينتش بدعم من أسهم التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة. وزاد قطاع الطاقة 0.8 في المائة.

واختتم ستوكس 600 عام 2022 بخسائر حادة على خلفية سياسة التشديد النقدي القوي التي اتبعتها البنوك المركزية الكبرى في العالم لكبح جماح الأسعار المرتفعة، فضلا عن التباطؤ الاقتصادي والأزمة الروسية الأوكرانية التي زادت من الضغوط التضخمية ونمو المخاوف بشأن زيادة حالات الإصابة بكوفيد - 19 في الصين.

ويتوقع وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن ينخفض التضخم في أكبر اقتصاد أوروبي إلى 7 في المائة هذا العام وأن يواصل التراجع في 2024 وما بعدها، لكن يتوقع أيضا أن تظل أسعار الطاقة مرتفعة وأن يصبح ذلك الارتفاع هو الأمر الطبيعي. وصعد مؤشر داكس الألماني 0.5 في المائة.

وبورصتا لندن ودبلن مغلقتان بسبب عطلة العام الجديد، في حين بدأت بورصات أوروبية أخرى العام على ارتفاع.

وبدأت كرواتيا العام الجديد بتغيرين تاريخيين بصفتها أحدث دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تنضم إلى منطقة التأشيرة الأوروبية الحرة "الشنجن" والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".