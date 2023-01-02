أول مباراة لكريستيانو رونالدو مع النصر في الدوري السعودي، قالت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، ان النجم البرتغالي أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو، يستعد للمشاركة رسميا مع فريق النصر السعودي في المباريات، وذلك بعدما انضم كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي بصفقة تاريخية وعقد يمتد حتى عام 2025.

وتؤكد الصحيفة السعودية أن كريستيانو رونالدو تابع مع فريقه التدريبي آخر مباراتين لنادي النصر مع العدالة في كأس الملك ، ومع الهلال في ديربي العاصمة.

راتب كريستيانو رونالدو بالريال السعودي

أول مباراة لكريستيانو رونالدو مع النصر في الدوري السعودي

وأضافت الصحيفة أن رونالدو أعرب عن سعادته بشغف اللاعبين وقوتهم وأدائهم ، ويتطلع للانضمام إليهم في المباريات المقبلة.

وأكدت الصحيفة السعودية أن رونالدو سيكون في العاصمة السعودية الرياض ، بعد منتصف الأسبوع الجاري ، وأنه قد لا يشارك في مباراة الطائي الخميس المقبل ، لكنه سيتمكن من الحضور في الملعب ، و وبحسب التوقعات ، فإن مباراة الشباب المقررة في 14 يناير ستكون الأولى للاعب البرتغالي مع فريقه الجديد.

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