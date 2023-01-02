وزارة المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس، أعلنت وزارة المالية المصرية عن مواعيد صرف مرتبات اشهر يناير وفبراير ومارس لعام 2023 للعاملين في كافة الوزارات والهيئات والهيئات التابعة لها، لافتةً أنها حددت عدة أيام كل شهر لدفع رواتب العاملين. وما يحق لهم وما يتقاضونه و 3 أيام من كل شهر لدفع مستحقات العمال المتأخرة.

وزارة المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس

قال طارق بسيوني، رئيس قسم الحسابات والشؤون المالية ، إنه تم مراعاة العطل الرسمية والمناسبات الرسمية عند تحديد مواعيد الصرف لجميع الجهات الإدارية في الدولة ، وسيتم سداد المتأخرات اعتبارًا من 5 يناير بدلاً من 8 يناير للاحتفال بعيد الميلاد و كما تم دفع رواتب أول شهر مارس ، اعتبارًا من 20 مارس بدلاً من 23 مارس ، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

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وأكد أنه تم سيتم صرف مرتبات يناير أيام 23، 24، 25، 29، والمتأخرات أيام 5، 8، 10، ورواتب فبراير، أيام 23، 26، 27، 28، والمتأخرات أيام 8، 9، 12، ورواتب مارس أيام 20، 21، 22، 23، 26، والمتأخرات أيام 8، 9، 12.

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