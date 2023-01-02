وفاة الشيخ بدر المشاري بعد صراعه مع مرض عضال.. ما حقيقة الخبر، ما حقيقة وفاة الشيخ بدر المشاري؟

وفاة الشيخ بدر المشاري بعد صراعه مع مرض عضال.. ما حقيقة الخبر، يحتل اسم الشيخ بدر المشاري قائمة الأكثر بحثًا على موقع "جوجل" في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية، وذلك بعد الخبر الذي تم تداوله حول وفاته عن عمر يناهز الـ50 عامًا.

ويتناقل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي أخبار وأنباء تفيد بوفاة الشيخ المشاري الداعية الكبير والمعروف بتقديم الدروس الدينية وكذلك إمامة مسجد حطين في الرياض دون تحري الدقة أو حتى التحقق من صحة هذه الأنباء.

وقد صدرت عدة تغريدات تنعى الشيخ بدر المشاري والترحم عليه ما دفعه إلى كتابة تغريدة عبر حسابه على "تويتر" ليطمئن بها متابعيه ومحبيه.

ما حقيقة الشيخ بدر المشاري؟

وجاء في تغريدة الشيخ المشاري التي نشرها مساء أمس الأحد، 1 يونيو 2023: أنا بخير.. والله يختم لنا جميعًا على لتوحيد والسنة" في إشارة إلى بدء رأس السنة الميلادية 2023.

ونشرت الصفحات الرسمية للشيخ المشاري عبر منصات التواصل الاجتماعي (يوتيوب، فيسبوك) مقاطع فيديو له يتحدث فيها عن دروس دينية، وهو ما أكد عدم صحة الأخبار المنتشرة حول وفاته.

من هو الشيخ بدر المشاري ؟

اسمه الكامل: بدر بن نادر المشاري

تاريخ الولادة: ولد الشيخ بدر المشاري في عام 1973

تخرج من جامعة الإمام محمد بن سعود.

يحمل درجة الماجستير والدكتوراه من لبنان.

يبلغ من العمر 50 عامًا.

يُعد من أشهر الشيوخ والخطباء في السعودية.

إمام مسجد حطين في الرياض.

ويحظى بشهرة واسعة لدى المتابعين في السعودية والعالم العربي بتقديم العديد من دروس الدين في الفقه والتفسيرات.