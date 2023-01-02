بث مباشر مباراة الزمالك واسوان on time sport، مشاهدة مباراة الزمالك اليوم يلا شوت الفجر مباشر كورة لايف الآن، ستنطلق مباراة الزمالك ضد أسوان اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز 2022-2023.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة 2.45 مساءًا بتوقيت القاهرة، 3.45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، 4.45 مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

مباراة الزمالك ضد أسوان

ستكون مباراة الزمالك ضد أسوان اليوم الإثنين، على أرضية ملعب "استاد اسوان".

ويلعب فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة حصدها من 10 مباريات، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 3 مباريات.

ويحتل فريق أسوان المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، حصدها من 10 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وخسر 6 مباريات.

رابط بث مباشر مباراة الزمالك ضد أسوان اليوم الإثنين

رابط مباراة الزمالك ضد أسوان

وتُنقل أحداث المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري 2022-2023.

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تشكيل فريق الزمالك المتوقع لمواجهة أسوان، حراسة المرمي محمد عواد، وخط الدفاع أحمد فتوح وحسام عبدالمجيد ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي

أما عن خط الوسط عمرو السيسي و نبيل دونجا و إمام عاشور و أحمد زيزو، بينما سيكون خط الهجوم يوسف أسامة و سيف الدين الجزيرى.

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