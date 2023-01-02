فاتورة التليفون الأرضي يناير 2023، موعد صدور فاتورة التليفون الأرضي 2023 ورابط الاستعلام، موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي يناير 2023 ، مع بداية العام الجديد ، يبحث العديد من المواطنين أيضًا عن فاتورة الهاتف الثابت وطرق الدفع وتاريخ الدفع وأماكن الدفع.

يبدأ موعد سداد فاتورة الخط الثابت من 15 يناير 2023 حسب تعليمات شركة الاتصالات ، لأن الشركة تصدر الفاتورة في هذا الوقت ، كما تمنح المواطنين فترة سماح لمن يتأخر عن سداد الخط الثابت. . فاتورة الهاتف ، وهذه الفترة هي شهر واحد بدون عقوبة حتى 14 مايو 2023 ، وفي حالة رفض السداد ، سيتم تحويل الخط الهاتفي الثابت إلى الاستقبال فقط.

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2023

في حالة عدم سداد فاتورة الهاتف الأرضي ، تفرض شركة الاتصالات غرامة على التأخر في سداد الفاتورة ، بحد أدنى 10 جنيهات ، أو دفع ما يصل إلى 1.5٪ من قيمة الاشتراك عن كل شهر ، ويمكن لمستخدمي الخط السكني للشركة المصرية للاتصالات دفع فاتورة الهاتف الأرضي من المنزل باستخدام رقم هاتف.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكنك التعرف على فاتورة الخط الأرضي على موقع المصرية للاتصالات ، من هنا ، عن طريق إدخال الرابط السابق ، ثم إدخال رمز المنطقة التي يوجد بها الخط الأرضي ، وإدخال رقم الهاتف والضغط على كلمة إظهار الفواتير ، حيث يمكن الاستفسار عن فاتورة الهاتف الأرضي لتجنب الازدحام والحفاظ على الصحة ضد فيروس كورونا.

كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي

يوجد العديد من طرق الدفع لفاتورة الهاتف الثابت للشركة المصرية للاتصالات، ونحن نقدم خدمة سداد فواتير الهاتف الثابت في مصر لعملاء الخط الأرضي والإنترنت، حيث يمكن دفع فاتورة الهاتف الأرضي عن طريق:

سنترالات الشركة المصرية للاتصالات, الدفع الإلكتروني أون لاين عبر موقع شركة WE , مكاتب البريد, ماكينات ATM التابعة لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي, خدمة فودافون كاش, خدمة ممكن, خدمة مصاري, خدمة Bee, خدمة سداد, خدمة أمان, خدمة خدماتي,

أرقام خدمة العملاء أو أعطال التليفونات

الدعم الفني: 111 أو 01555000111 أو 19777

تويتر: https://twitter.com/telecomegypt

عبر البريد الإلكتروني: Customer.care@te.eg

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