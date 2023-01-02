رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2023 وطريقة الدفع، يتساءل العديد من الأفراد في مصر، عن موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يناير 2023، حتى لا يُسجل عليهم غرامة.

حيث تقوم شركة الاتصالات المصرية بفرض غرامة مالية لغير المسددين أو المتأخرين عن دفع فاتورة التليفون الخط الأرضي.

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي

أعلنت شركة الاتصالات عن موعد دفع فاتورة الخط الأرضي، حيث يبدأ من تاريخ 15 يناير 2023.

ومنحت الشركة المواطنين فترة سماح للمتأخرين عن دفع فاتورة التليفون الأرضى، وتكون هذه الفترة لمدة شهر دون فرض أى غرامة إلى يوم 14 مايو 2023.

وفى حالة الامتناع عن الدفع، يتم تحويل خط التليفون الأرضى إلى استقبال فقط.

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غرامة تأخير تسديد الفاتورة

تفرض شركة الاتصالات غرامة تأخير السداد عن فاتورة، تصل بحد أدنى 10 جنيها، أو دفع نسبة تصل 1.5% من قيمة الاشتراك عن كل شهر.

ويمكن لمستخدمي الخط المنزلي من المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي من المنزلي برقم الهاتف.

رابط الاستعلام عن الفاتورة

يمكنك الاستعلام عن فاتورة الأرضي من موقع المصرية للاتصالات، بالضغط على الرابط التالي "اضغط هنا".

ومن ثم قم بإدخال كود المنطقة، التي يتواجد بها الخط الأرضي.

وإدخال رقم الخط الأرضي، والضغط على كلمة إظهار الفواتير.

حيث يمكن الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي لمنع الزحام والحفاظ على الصحة من فيروس كورونا أو أي أمراض أخرى.

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دفع فاتورة التليفون الأرضي

يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي عن طريق سنترالات الشركة المصرية للاتصالات، أو الدفع الإلكتروني أون لاين عبر موقع شركة WE..

أو مكاتب البريد، أوماكينات ATM التابعة لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي، أو خدمة فودافون كاش، خدمة ممكن.

بالإضافة إلى خدمة مصاري، وخدمة سداد، وخدمة أمان، وخدمة خدماتي، وخدمة Bee

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