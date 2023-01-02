بحر يشيد بقرار مجلس الشورى العُماني تغليظ مقاطعة الاحتلال ويدعو لتبنيه

ثمن رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر قرار مجلس الشورى العُماني بتوسيع وتغليظ مقاطعة الكيان الصهيوني، ليشمل مختلف المجالات.

وقال بحر خلال اتصال هاتفي برئيس مجلس الشورى العُماني خالد المعولي :"إن هذا التوجه هو تعبير حقيقي عن إرادة الشعب العُماني، ويجسد أصالة المواقف التاريخية للسلطنة الداعمة للقضية الفلسطينية"، داعيًا مجلس الشورى العُماني لتبني هذا القرار لما يشكله من أهمية بالغة في معركة عزل الاحتلال ومقاطعته.

وأوضح رئيس المجلس التشريعي بالإنابة مخاطر التطبيع مع الاحتلال والذي يهدد مصالح الأمة، ويشكل بيئة مواتية للاحتلال الصهيوني لارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني والمقدسات.

من جهته؛ أكد رئيس مجلس الشورى العُماني على مواقف سلطنة عُمان الراسخة والثابتة من القضية الفلسطينية، والحقوق الفلسطينية العادلة، موضحًا أن السلطنة والشعب العُماني يدرك خطورة التطبيع، وأن السلطنة ستعمل من أجل دعم الحقوق الفلسطينية وتعزيز مقاطعة الاحتلال.