أجواء باردة وأمطار اليوم وغدا

تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي اليوم الثلاثاء، لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم مغبرا احيانا وباردا خاصة في المناطق الجبلية.

واعتبارا من ساعات الظهيرة يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.