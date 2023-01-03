طالع سعر صرف العملات في العراق: سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم: اسعار الذهب في العراق اليوم الثلاثاء، شهد سعر الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 03 يناير 2023، تراجعا طفيفا خلال التعاملات في الاسواق العراقية.

واسعار الذهب وصرف العملات من الاخبار التي تهم الناس لأنها تحدد مدى تعاملاتهم اليومية لاسيما اصحاب العقارات ورؤوس.

وفي هذه المادة نقدم لكم من موقع "الرسالة نت" أسعار الذهب في العراق بجميع العيارات واخر اخبار صرف العملات في العراق اليوم الثلاثاء 03 يناير.

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أسعار الذهب في العراق اليوم

سعر الذهب عيار 24 في العراق

جاء سعر الذهب عيار 24 في العراق اليوم الثلاثاء خلال التعاملات في الاسواق العراقية 85,436.67 دينار عراقي.

سعر الذهب عيار 21 في العراق

ووصل سعر الذهب عيار 21 في العراق اليوم 75,787.74 دينار عراقي.

سعر الذهب عيار 18 في العراق

فيما جاء سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق اليوم الثلاثاء 64,953.09 دينار عراقي.

سعر أوقية الذهب

وشهد سعر أوقية الذهب في العراق اليوم الثلاثاء في الاسواق العراقية استقرارا حيث جاءت 2,694,254.14 دينار عراقي.

أسعار العملات في العراق

شهد سعر صرف العملات في العراق اليوم الثلاثاء 03-01-2023 ارتفاعا ملحوظا حيث جاء سعر الدولار في العراق وفق الاتي:

ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي في العراق اليوم الثلاثاء 1462.98 دينار عراقي.

أما عن اليورو الأوروبي في العراق اليوم 1559.04 دينار عراقي.

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