تردد قناة اون تايم سبورت 1 على نايل سات HD بالتحديث الجديد 2023، تصدرت محركات البحث "جوجل" في الآونة الأخيرة البحث عن تردد قناة أون تايم سبورت 1 الحديثة، لمشاهدة مباريات الدوري المصري.

وتُعتبر قناة أون تايم سبورت 1 من أهم القنوات الرياضية المصرية الناقلة لمباريات الدوري المصري و مختلف الألعاب الرياضية في مصر.

ينقل لكم موقع "الرسالة نت" تردد قناة أون تايم سبورت 1، لمشاهدة الدوري المصري الممتاز ومشاهدة المباريات الرياضية.

تردد قنوات أون تايم سبورت

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب : افقي

معدل تصحيح الخطأ : 5/6.

تردد أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD

البث التماثلي: UHF9.

البث الرقمي: UHF32.

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تردد أون تايم سبورت 2

القمر الصناعي: نايل سات NileSat.

التردد والاستقطاب: 11862 (V).

ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD-SD.

تردد أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات NileSat.

التردد والاستقطاب: 11862 (V).

ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD-SD.

ويُذكر أن سقط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، في فخ الهزيمة أمام أسوان، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

فيما فاز المصري البورسعيدي، على نظيره الداخلية، بهدف دون رد، في منافسات الجولة ذاتها.

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