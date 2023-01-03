تعرف على سعر تذكرة حضور حفل استقبال رونالدو في السعودية، تصدرت محركات البحث أمس الإثنين، وصول اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا، إلى السعودية بعد ضمه إلى نادي النصر السعودي.

وكان قد أعلن نادي النصر السعودي ضم اللاعب رونالدو، إليه لمدة موسمين ونصف بعقد رسمي، حيث سيرتدي قميص النصر الذي يحمل رقم "7".

سعرتذكرة حفل الاستقبال

ويستعد نادي النصر السعودي اليوم مساء الثلاثاء، لإقامة حفل استقبال للاعبه الجديد رونالدو، في ملعب مرسول بارك.

وتم طرح التذاكر للحضور الجماهيري، وبلغت قيمة التذكرة (15 ريالا سعوديا).



وأعلن النادي أن ريع التذاكر سيعود لمنصة إحسان الوطنية للعمل الخيري

ومن المقرر أن يرتدي النجم البرتغالي قميص النصر أثناء تقديمه، وإلقاء كلمة للجماهير، في الحفل ومدته ما يقارب ساعتين.

ومن المتوقع حضور عدد كبير من الجماهير في حفل الاستقبال بالسعودية، نظرًا لأهمية البرتغالي رونالدو الذي يعد أحد أبرز لاعبي كرة القدم على مر التاريخ.

تذاكر حفل تقديم الدون كريستيانو رونالدو وصلت 💪

وسيكون ريع عوائد التذاكر لمنصة @EhsanSA



ننتظركم يا عالميين 💛💙



Cristiano Ronaldo’s presentation ceremony Tickets are here. 🎫



Be there for the legend 💪



رابط التذاكرhttps://t.co/uVVzuLuKGp pic.twitter.com/9HqIr40YAa — مرسُول بارك - Mrsool Park (@VictoryArena_sa) January 2, 2023

كريستيانو رونالدو ونادي النصر

أعلن نادي النصر السعودي الأسبوع الماضي، عن تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات حتى عام 2025، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي.

ونشر النصر الخبر على حسابه الرسمي في تويتر وأرفقه بصور لرونالدو مع رئيس النادي السعودي مسلي آل معمر، وتعليق جاء فيه "الرياضي الأعظم عالميا يوقع رسميا للعالمي".

وكتب النصر على موقعه الرسمي "وقع رئيس مجلس إدارة نادي النصر مسلي آل معمّر عقداً مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو.. حتى عام 2025″.

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وأضاف أن العقد تم توقيعه في العاصمة الإسبانية مدريد، وأن اللاعب سيرتدي الرقم 7.

وقال آل معمر إن "هذه الصفقة أكبر من كتابة فصل تاريخي جديد، هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم.

وأضاف أن بوجوده في النصر سنمضي قدما لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية والأجيال القادمة".

ونقل النادي عن اللاعب البالغ 37 عاما قوله "إني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة.

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