أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الفاشية، المتطرف ايتمار بن غفير، للمسجد الأقصى صباح اليوم لن يغيّر في تاريخ وإسلامية القدس والأقصى.

وقال الحركة في بيان وصل "الرسالة نت": "تسلّل بن غفير لباحات المسجد الأقصى المبارك اليوم بحماية وحراسة مشددة من قوات جيش الاحتلال سلوك إجرامي يكشف حالة الرّعب والخوف التي يعيشها قادة الاحتلال في مواجهة الحق الفلسطيني في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك".

وأضافت الحركة: "معركتنا مع هذا العدو الصهيوني وحكومته الفاشية المتطرّفة، دفاعاً عن أرضنا وشعبنا وقدسنا وأقصانا ماضية بكل الوسائل وفي كل ساحات الوطن، وسيواصل شعبنا رباطه وصموده ومقاومته الشاملة حتى زوال الاحتلال والتحرير والعودة".

وخلسةً، اقتحم المتطرف بن غفير المسجد الأقصى في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، رغم نفيه الاقتحام في بيان صدر مساء أمس.