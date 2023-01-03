رابط بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام فريق بورنموث اليوم

رابط بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام فريق بورنموث.. مشاهدة مباراة مانشيستر يونايتد اليوم الفجر الجديد أون تايم كورة لايف مباشر في الدوري الإنجليزي، يترقب عشاق الرياضة اليوم الثلاثاء 03 يناير 2023، مباراة حماسية بين فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذلك بقيادة إريك تين هيج أمام فريق بورنموث ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة البريميرليج.

سجل @AnthonyMartial في آخر مواجهة لنا على ملعب أولد ترافورد ⚽️



📲 هل يعاود التسجيل غدًا في مواجهة #يونايتد_بورنموث؟#يونايتد || #الدوري_الإنجليزي — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) January 2, 2023

ومن المقرر أن يحتضن ملعب استاد الأولد ترافورد معقل الشياطين الحمر، فعاليات اللقاء المرتقب بين مانشستر يونايتد ونظيره بورنموث، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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رابط بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام فريق بورنموث

يدخل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي اللقاء وهو يحتل المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يقع فريق بورنموث في المركز الخامس عشر.

وستبث المباراة المرتقبة بين الفريقين، على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي في افريقيا والشرق الأوسط.

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تشكيل فريق مانشستر يونايتد أمام بورنموث

في حراسة المرمى ديفيد دي خيا، وفي خط الدفاع مالاسيا، شاو، فاران، بيساكا، وفي خط الوسط كاسيميرو وكريستيان إريكسين و برونو فيرنانديز.

أما عن خط الهجوم سيكون اللاعب مارسيال وجيرناتشو وأنتوني.

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