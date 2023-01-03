إليك رابط بث مباشر مباراة آرسنال أمام نظيره نيوكاسل يونايتد اليوم، يتساءل محبي الرياضة عن رابط بث مباشر لمباراة اليوم الثلاثاء، بين نادي آرسنال ونظيره نيوكاسل يونايتد.

ويستعد نادي آرسنال لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد، على ملعب الامارات، في لقاء مرتقب بينهم ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز بقيادة أرتيتا.

رابط بث مباشر مباراة آرسنال أمام نيوكاسل يونايتد

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة آرسنال ونيوكاسل مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والساعة 10:45 بتوقيت السعودية والدوحة و11:45 بتوقيت أبو ظبي.

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وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن امتلاكها حقوق بث واذاعة مباريات الدوري عبر شاشتها بشكل حصري ومباشر.

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ترتيب آرسنال ونيوكاسل يونايتد

يحتل آرسنال المركز الأول ويتربع على صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 43 نقطة بعد 14 فوز وتعادل وهزيمة واحدة.

ويأتي نيوكاسل يونايتد في المركز الثالث برصيد 34 نقطة حيث فاز خلال 9 مباريات وتعادل بسبعة وهزم بلقاء وحيد.

مباريات الأسبوع الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز..

مواجهة مرتقبة بين المتصدر أرسنال وصاحب المركز الثالث نيوكاسل، ومانشستر يونايتد يريد عن مواصلة الانتصارات pic.twitter.com/H4aSxhDhnV — الجزيرة رياضة (@AJASports) January 3, 2023

فريق مانشستر يونايتد أمام بورنموث

ومن المقرر أيضاُ أن يحتضن ملعب استاد الأولد ترافورد معقل الشياطين الحمر اليوم الثلاثاء، فعاليات اللقاء المرتقب بين فريق مانشستر يونايتد ونظيره بورنموث.

وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل فريق مانشستر يونايتد أمام بورنموث

في حراسة المرمى ديفيد دي خيا، وفي خط الدفاع مالاسيا، شاو، فاران، بيساكا، وفي خط الوسط كاسيميرو وكريستيان إريكسين و برونو فيرنانديز.

أما عن خط الهجوم سيكون اللاعب مارسيال وجيرناتشو وأنتوني.

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