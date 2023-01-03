الخطيب: الأقصى يمر بمرحلة غاية في الخطورة واقتحام بن غفير خير دليل

قال رئيس لجنة الحريات بالداخل المحتل الشيخ كمال الخطيب، إن المسجد الأقصى يمر بمرحلة غاية في الخطورة، واقتحام المتطرف إيتمار بن غفير خير دليل.

وبين أن اقتحام "بن غفير" في اليوم الأول بعد تعيينه رسميًا كوزير في الحكومة الجديدة، يُنذر بـ "مرحلة خطيرة" سيُقبل عليها المسجد الأقصى.

وأضاف: "بن غفير صاحب شعار "لا بد أن يكون لليهود حق يتساوى مع حقوق المسلمين فيه، وبالتالي فإنّ اقتحامه اليوم ليس عاديًا".

وشدد على ضرورة إدراك أن الواقع يتطلب ثبات الفلسطينيين ورباطهم بشكلٍ واسع ودائم في باحات المسجد الأقصى.

واقتحم وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الثلاثاء، بحماية المئات من جنود وشرطة الاحتلال.

ويعد هذا الاقتحام الأول لـ"بن غفير"، منذ توليه منصبه الوزاري الجديد، حيث أعلن قبل يومين عن نيته اقتحام المسجد الأقصى المبارك يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري، وسط تهديدات فلسطينية من "إشعال المنطقة وسحبها إلى الخطر".

وأكدت حركة "حماس" أنَّ تسلّل وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الفاشية الصهيوني "إيتمار بن غفير" لباحات المسجد الأقصى المبارك بحماية وحراسة مشدّدة من قوّات جيش الاحتلال سلوك إجرامي يكشف حالة الرّعب والخوف التي يعيشها قادة الاحتلال في مواجهة الحق الفلسطيني في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وشددت الحركة على أنَّ معركتنا مع هذا العدو الصهيوني وحكومته الفاشية المتطرّفة، دفاعاً عن أرضنا وشعبنا وقدسنا وأقصانا ماضية بكل الوسائل وفي كل ساحات الوطن، وسيواصل شعبنا رباطه وصموده ومقاومته الشاملة حتى زوال الاحتلال والتحرير والعودة.

ونوهت الحركة بأن هذا الاقتحام عدوانٌ سافر ومحاولة يائسة لن تغير تاريخ وإسلامية القدس والمسجد الأقصى المبارك.