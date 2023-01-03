تعرف على الإجازات الرسمية لعام 2023 في فلسطين، يتساءل العديد من الأفراد مع بداية العام الجديد عن الإجازات الرسمية خاصة الموظفين منهم.

ومن المقرر أن تشهد فلسطين، وفقًا للدستور الفلسطيني، عدداً من العطل والإجازات الرسمية والتي يمنحها جميع الفئات والموظفين خلال العام 2023.

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الإجازات الرسمية في فلسطين

تعرف على جميع إجازات الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية للعام 2023م، في فلسطين، لأهميتها الكبيرة لدى المواطنين.

يوافق يوم السبت 7 يناير، يوم الميلاد المجيد الشرقي.

ويوافق يوم السبت 18 فبراير، ذكرى الإسراء والمعراج.

ويوافق يوم الأربعاء 8 مارس، يوم المرأة الفلسطينية.

ويوافق يوم الخميس 30 مارس، يوم الأرض الفلسطيني.

وتوافق أيام الجمعة والسبت والأحد 21-23 أبريل، عيد الفطر.

ويوافق يوم الإثنين 1 مايو، يوم العمال.

ويوافق يوم الأربعاء 28 يونيو، وقفة عيد الأضحى.

ويوافق يوم الخميس حتى يوم الأحد 29 يونيو لـ2 يوليو، إجازة عيد الأضحى.

ويوافق يوم الأربعاء 19 يوليو، رأس السنة الهجرية.

ويوافق يوم الأربعاء 27 سيتمبر، ذكرى المولد النبوي.

ويوافق يوم الأربعاء 15 نوفمبر، يوم الاستقلال الفلسطيني.

ويوافق يوم الإثنين 25 ديسمبر، يوم الميلاد المجيد الغربي.

وهكذا قد نكون عرضنا لكم من موقع "الرسالة نت" أيام العطل الرسمية في فلسطين، وفقًا للدستور الفلسطيني.

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