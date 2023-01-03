رابط بث مباشر مباراة غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز، ينتظر محبي الرياضة مباراة حماسية بين نادي غزل المحلة وفريق سيراميكا كليوباترا، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز.

ويتساءل العديد عن رابط بث مباشر لمباراة نادي غزل المحلة وفريق سيراميكا كليوباترا، والتي من المقرر عرضها في الثالثة إلا ربع من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

رابط بث مباشر للمباراة

يسعى فريق غزل المحلة في مباراة اليوم حصد النقاط الثالثة عقب التعادل السلبي الذي فصل بين زعيم الفلاحين وسموحة في الجولة العاشرة.

وفي المقابل يدخل سيراميكا هذه المباراة عقب تعادل ايجابي بهدف لكل فريق أمام نظيره الأهلي متصدر جدول ترتيب الدوري.

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ترتيب الفريقين بالدوري

يحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 18 نقطة، بعد خوض 10 مباريات نجح في الفوز بنتيجة 5 مباريات وتعادل في 3 وتلقى الخسارة في مباراتين.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 12 نقطة، بعد خوض 10 مباريات نجح فريق سيراميكا في الفوز 3 مباريات وتعادل في مثلها وتلقى الخسارة في 4 مباريات أخرى.

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يذكر أن آخر فوز لفرق سيراميكا بالدوري كان في الجولة السابعة على حساب فريق اسوان بملعب زهرة الجنوب بنتيجة 3-2، ويعود آخر فوز لفريق غزل المحلة إلى الجولة السابعة بعد الفوز على فريق طلائع الجيش بنتيجة 3-2.

ترتيب الدوري المصري

فيما فاز المصري البورسعيدي، على نظيره الداخلية، بهدف دون رد، في منافسات الجولة ذاتها.

ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك من أسوان وفوز المصري على الداخلية..

1 - الزمالك 24 نقطة

2 - الأهلي 24 نقطة

3 - فيوتشر 22 نقطة

4 - بيراميدز 20 نقطة

5 - غزل المحلة 18 نقطة

6 - الاتحاد السكندري 18 نقطة

7 - أسوان - 15 نقطة

8 - المصري البورسعيدي 14 نقطة

مباريات قوية بالدوري المصري.. أرسنال يواجه نيوكاسل ومانشستر يونايتد يواجه بورنموث في إنجلترا، ريال مدريد يبدأ مبارياته في كأس مالك إسبانيا بمواجهة كاسيرينو🌟⚽️ pic.twitter.com/djqJtRWx4m — FilGoal (@FilGoal) January 3, 2023

9 - سيراميكا كليوباترا 12 نقطة

10 - المقاولون العرب - 12 نقطة

11 - طلائع الجيش - 12 نقطة

12 - البنك الأهلي 9 نقاط

13 - سموحة - 9 نقاط

14 - فاركو - 8 نقاط

15 - الداخلية - 8 نقاط

16 - إنبي 7 نقاط

17 - حرس الحدود - 7 نقاط

18 - الإسماعيلي 6 نقاط

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