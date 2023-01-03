رابط بث مباشر لمشاهدة مباراة المقاولون العرب و حرس الحدود ضمن الدوري الممتاز، يترقب عشاق الرياضة اليوم الثلاثاء 03 يناير 2023، مباراة حماسية بين فريق المقاولون العرب وفريق حرس الحدود.

ويتساءل العديد عن رابط البث للمشاهدة، حيث من المقرر عرض المباراة في تمام الساعة الثالثة إلا ربع من عصر اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة.

رابط مشاهدة المباراة

يخوض المقاولون العرب مباراة اليوم والتي تقام على أرض استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، بحثًا عن الفوز بالثلاث نقاط بعد الخسارة من البنك الأهلي.

والمقاولون العرب يحتل حاليًا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري بحصيلة 12 نقطة، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 وخسر فى مواجهتين.

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وبدوره يخوض حرس الحدود مباراة اليوم بحثًا عن تحقيق الفوز الثاني له في الدوري من أجل الخروج بنتيجة إيجابية من مواجهة اليوم.

ويحتل حرس الحدود المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري بحصيلة 7 نقاط حيث فاز فى لقاء وتعادل فى 4 مباريات وخسر فى 5 مواجهات .

فريق غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا

يحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 18 نقطة، بعد خوض 10 مباريات نجح في الفوز بنتيجة 5 مباريات وتعادل في 3 وتلقى الخسارة في مباراتين.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 12 نقطة، بعد خوض 10 مباريات نجح فريق سيراميكا في الفوز 3 مباريات وتعادل في مثلها وتلقى الخسارة في 4 مباريات أخرى.

ومن المقرر بث مباراة بين نادي غزل المحلة وفريق سيراميكا كليوباترا، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز، في الثالثة إلا ربع من مساء بتوقيت القاهرة.

يذكر أن آخر فوز لفرق سيراميكا بالدوري كان في الجولة السابعة على حساب فريق اسوان بملعب زهرة الجنوب بنتيجة 3-2، ويعود آخر فوز لفريق غزل المحلة إلى الجولة السابعة بعد الفوز على فريق طلائع الجيش بنتيجة 3-2.

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