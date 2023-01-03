إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين لشهر يناير 2023.. الطريقة ورابط وزارة التموين، إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023.. مع بداية العام الجديد تتساءل الأسر المصرية عن اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، وذلك لمعرفة الشروط اللازمة لاستخدام موقع دعم مصر التمويني للاستفادة من إنهاء كل ما يخص بطاقة التموين بشكل سليم ، وفقا لما أعلنته وزارة التموين.

اضافة المواليد الجديد على بطاقة التموين يناير 2023

لينك ورابط موقع دعم مصر التمويني

وزارة التموين أكدت أنه يمكن للمواطنين اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين عبر الدخول على موقع دعم مصر، مع ضرورة اتباع خطوات التسجيل الموضحة خلال هذا الرابـط .

خطوات اضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

-ادخال رقم البطاقة التموينية على موقع دعم من التمويني من هنا.

- اضغط على فتح حساب جديد.

- ثم اختر خدمات التموين.

- قم بكتابة الاسم الأول للأم «الوالدة».

-اضغط على أيقونة إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين.

- كتابة اسم المولود «طفل- طفلة» الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الاسم رباعيا.

- إدخال الرقم القومي الخاص الموجود بشهادة الميلاد، حتى تتم إضافة مواليد لـ بطاقة التموين.

- كتابة صلة قرابة المولود، اختيار الصفة «ضم الأبناء».

- اضغط على أيقونة «إضافة».

شروط اضافة المواليد على بطاقة التموين

ويجب اتباع مجموعة خطوات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2023، وفقا لما أقرته وزراة التموين والتجارة الداخلية منها:

- أن يكون الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد، وهما: زوج وزوجة و2 من الأبناء

- يمكن أن تكون البطاقة التموينية لـ 3 أفراد فقط، وتتم إضافة فرد آخر بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.

- ينخفض المعاش الشهري عن 2500 جنيه.

- الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنيه.

اضافة المواليد على بطاقة التموين

وأعلنت وزارة التموين أنه يحق للمواطن إدخال طلب واحد لاضافة المواليد والأشخاص الموجودين على بطاقة التموين، وفي حال العثور على أكثر من طلب سيتم حذف جميع الطلبات.

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2022

رابط وتفاصيل إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2022

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2023، الرابط والخطوات

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