شاهد: بث مباشر مباراة ريال مدريد و كاسيرينيو كأس ملك إسبانيا.. يخوض فريق ريال مدريد الإسباني أولى مبارياته هذا الموسم في بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويواجه ريال مدريد فريق كاسيرينيو، الذي يلعب في الدوري الإسباني الدرجة الثانية، حيث يسعى ريال مدريد للحصول على البطولة.

وتعد مباراة ريال مدريد وكا سيرينيو مباشر في كأس الملك، ضمن مباريات الدور الـ 32 في البطولة، حيث تلعب تصفيات المباريات ذهاب وإياب، والفائز من مجموع المبارتين يتأهل إلى دور الـ6.

مباشر ريال مدريد وكاسيرينيو كأس الملك

وتنطلق صافرة بداية المباراة بين ريال مدريد وكا سيرينيو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس والقاهرة، حيث تقام على ملعب في كاسيرينيو.

ويمكن لمن أراد مشاهدة المباراة، الوصول إلى رابط البث من خلال (الضغط هنا).

ويحظى فريق ريال مدريد، بشعبية عالمية واسعة، حيث أنه حقق العديد من البطولات العالمية التي جعلت له مشجعين على مستوى أنحاء العالم

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام كاسيرينيو

ويسعى ريال مدريد إلى اراحة نجومه الكبار في هذه المباراة، ومنح اللاعبين الاحتياطين الفرصة للمشاركة في هذه المباراة السهلة.

بينما يملك فريق ريال مدريد الإسباني على دكة البدلاء لاعبين كبار، من المتوقع أن يشاركوا في هذه الليلة.

ويقود النجم البلجيكي إيدين هزارد الذي لم يوفق في انتقاله إلى ريال مدريد، وانخفظ مستواه بصورة ملحوظة، بعد كان أبرز نجوم العالم.

إليك تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في المباراة ضد كاسيرينيو.

وتأتي التشكيلة حسب توقعات صحيفة "آس الإسبانية:

حراسة المرمى: أندري لونين

الدفاع: لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - ناتشو - ألفارو أودريوزولا

الوسط: أوريلين تشواميني - داني سيبايوس - إدواردو كامافينجا

الهجوم: ماركو أسينسيو - رودريجو جويس - إيدين هازارد

نتمنى لكم متابعة ممتعة وشيقة، لمباراة ريال مدريد وكا سيرينيو.

اقرأ المزيد: نسر الأهلي يُحلق بصدارة الدوري المصري