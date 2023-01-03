بث مباشر مباراة ريال مدريد أمام كاسيرينيو في كأس ملك إسبانيا .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاسيرينو بث مباشر، حيث يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية، مساء اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023، مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاسيرينو مباشر ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا.

مباراة ريال مدريد وكاسيرينيو بث مباشر تنطلق عقب الأستوديو التحليلي مباشرة على القناة الناقلة SSC1 HD السعودية الساعة 11 مساء بتوقيت الرياض الدوحة الكويت وعند العاشرة بوقت القدس عمّان القاهرة.





مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاسيرينو بث مباشر











ريال مدريد

يخوض ريال مدريد المباراة ولم يشارك في الدور التمهيدي بسبب تواجده في بطولة السوبر الإسباني ، وحاصل على لقب الدوري الإسباني ، ويأمل الميرينغي في الحصول على نتائج إيجابية في بطولة كوبا ديل ري الذي لم يشارك. تحقيق لقبه لعدة سنوات.

ويعاني الملك على مستوى كوبا ديل ري ، بعد أن لم يفز باللقب منذ 2014 عندما تغلب على برشلونة في المباراة النهائية ، على الرغم من وداعه للبطولة الموسم الماضي في ربع النهائي ، بفوزه على أتليتيك بيلباو.

أما كاسرينيو النشط بالدرجة الرابعة. وصل هذا الدور بعد فوزه على قرطبة 3-0 ثم جيرونا 2-1 ، وتعتبر مباراة اليوم ضد ريال مدريد المواجهة التاريخية التي يلعبها على أرضه.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاسيرينو بث مباشر