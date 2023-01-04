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موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2023

موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2023
موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2023
سبورت سبورت

الرسالة نت

موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لعام 2023 ، تعتبر مخصصات الشؤون الاجتماعية مصدر دخل لآلاف العائلات الفلسطينية ، وخاصة في قطاع غزة.

موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

كشف مسؤول مكتب الإعلام والاتصال في الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطيني شادي عثمان، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمخصصات الشؤون الاجتماعية.

وأعلن عثمان في تصريحات لوكالة الرأي، أن الاتحاد الأوروبي نقل الأموال المخصصة لصرف دفعة جديدة من شيكات الرعاية الاجتماعية قبل أسبوعين إلى الجهات المختصة في رام الله.

وقال في بيانه أن وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله هي الجهة التي تحدد موعد صرف الدفعة.

شيكات الشؤون الاجتماعية

وكانت وزارة التنمية برام الله، أعلنت في تصريحات سابقة أنها ستصرف شيكات الشؤون نهاية ديسمبر الماضي، لكنها تراجعت بسبب عدم وصول الأموال المخصصة للصرف من قبل الجهات المانحة.

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