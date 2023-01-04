سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء يناير 2023 .. سعر الذهب

شهدت أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الاثنين 2 يناير 2023، تغيرات ملحوظة، كما شهد سعر صرف الدولار الأمريكي انخفاضاً كبيراً في السوق السوداء في سوريا، مطلع التعاملات الصباحية.

سعر الدولار اليوم في سوريا

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية، اليوم الاثنين 2-1-2023، في أسواق العاصمة دمشق، 6575 ليرة للشراء، مقابل 6650 ليرة للبيع للدولار الأمريكي.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

بلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية 350 ليرة سورية عند الشراء، فيما بلغ سعر البيع 356 ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم، 7036 ليرة للشراء، و 7121 ليرة للبيع.

العوامل المؤثرة على الليرة السورية

واصلت الليرة السورية السقوط أمام الدولار الأمريكي لدى السوق الأسود، حيث تعاني الليرة السورية من التراجع عند أدنى مستوياتها منذ بداية النزاع في العام 2011، إذ فقدت جل قيمتها بالسوق السوداء.

أسعار الذهب في سوريا

شهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً في سعر جرام الذهب بأسواق الصاغة السورية، خلال التعاملات الفورية الصباحية.

سعر الذهب في سوريا

سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا: 145.379 ليرة، ما يعادل 57.86دولار.

سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا: 133.265 ليرة، ما يعادل 53.04 دولار.

في حين جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا: 127.209 ليرة، ما يعادل 50.63 دولار.

وسعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا: 109.036 ليرة، ما يعادل 43.40 دولار.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا: 84.805 ليرة، ما يعادل 33.75 دولار.

أما سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا: 72.689 ليرة، ما يعادل 28.93 دولار.

سعر أوقية الذهب في سوريا

سعر أوقية الذهب في سوريا: 4.521.280 ليرة، ما يعادل 1.800دولار.

سعر الجنيه الذهب في سوريا

سعر الجنيه الذهب في سوريا: 1.017.676 ليرة، ما يعادل 405.04دولار.

سعر كيلو الذهب في سوريا

سعر كيلو الذهب في سوريا: 145.378.775ليرة، ما يعادل 57.862 دولار.