جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4 يناير 2023 والقنوات الناقلة ، تشهد مباريات يوم الأربعاء 4 يناير 2023 العديد من المباريات المهمة في مختلف المسابقات.
الدوري الإنجليزي
21:30 ساوثهامبتون نوتينغهام
21:45 ليدز وستهام
22:00 أستون فيلا ولفرهامبتون
22:00 كريستال بالاس توتنهام
الدوري الإيطالي
13:30 ساليرنتانيا ميلان
13:30 ساسولو سامبدوريا
15:30 سبيزيا أتالانتا
15:30 تورينو هيلاس فيرونا
17:30 روما بولونيا
17:30 ليتشي لاتسيو
19:30 كريمونيسي يوفنتوس
19:30 فيورنتينا مونزا
21:45 إنتر ميلان نابولي
21:45 أودينيزي إمبولي
الدوري المصري
17:00 فاركو طلائع الجيش
كأس إسبانيا
20:00 لوغرونيس ريال سوسيداد
20:00 بونتيفيدرا مايوركا
20:00 ليناريس ديبورتيفو اشبيلية
21:00 ريال أوفييدو أتلتيكو مدريد
22:00 إنترسيتي برشلونة
22:00 ألافيس بلد الوليد
الدوري المغربي
17:00 أولمبيك آسفي المغرب التطواني
19:15 المغرب الفاسي نهضة بركان
21:30 الفتح الرباطي الرياضي التوركي