جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4 يناير 2023 والقنوات الناقلة ، تشهد مباريات يوم الأربعاء 4 يناير 2023 العديد من المباريات المهمة في مختلف المسابقات.

الدوري الإنجليزي

21:30 ساوثهامبتون نوتينغهام

21:45 ليدز وستهام

22:00 أستون فيلا ولفرهامبتون

22:00 كريستال بالاس توتنهام

الدوري الإيطالي

13:30 ساليرنتانيا ميلان

13:30 ساسولو سامبدوريا

15:30 سبيزيا أتالانتا

15:30 تورينو هيلاس فيرونا

17:30 روما بولونيا

17:30 ليتشي لاتسيو

19:30 كريمونيسي يوفنتوس

19:30 فيورنتينا مونزا

21:45 إنتر ميلان نابولي

21:45 أودينيزي إمبولي

الدوري المصري

17:00 فاركو طلائع الجيش

كأس إسبانيا

20:00 لوغرونيس ريال سوسيداد

20:00 بونتيفيدرا مايوركا

20:00 ليناريس ديبورتيفو اشبيلية

21:00 ريال أوفييدو أتلتيكو مدريد

22:00 إنترسيتي برشلونة

22:00 ألافيس بلد الوليد

الدوري المغربي

17:00 أولمبيك آسفي المغرب التطواني

19:15 المغرب الفاسي نهضة بركان

21:30 الفتح الرباطي الرياضي التوركي