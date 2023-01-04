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جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4 يناير 2023 والقنوات الناقلة

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4 يناير 2023 والقنوات الناقلة
جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4 يناير 2023 والقنوات الناقلة
سبورت سبورت

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4 يناير 2023 والقنوات الناقلة ،  تشهد مباريات يوم الأربعاء 4 يناير 2023 العديد من المباريات المهمة في مختلف المسابقات.

الدوري الإنجليزي

21:30 ساوثهامبتون نوتينغهام

21:45 ليدز وستهام

22:00 أستون فيلا ولفرهامبتون

22:00 كريستال بالاس توتنهام

الدوري الإيطالي

13:30 ساليرنتانيا ميلان

13:30 ساسولو سامبدوريا

15:30 سبيزيا أتالانتا

15:30 تورينو هيلاس فيرونا

17:30 روما بولونيا

17:30 ليتشي لاتسيو

19:30 كريمونيسي يوفنتوس

19:30 فيورنتينا مونزا

21:45 إنتر ميلان نابولي

21:45 أودينيزي إمبولي

الدوري المصري

17:00 فاركو طلائع الجيش

كأس إسبانيا

20:00 لوغرونيس ريال سوسيداد

 20:00 بونتيفيدرا مايوركا

 20:00 ليناريس ديبورتيفو اشبيلية

 21:00 ريال أوفييدو أتلتيكو مدريد

 22:00 إنترسيتي برشلونة

 22:00 ألافيس بلد الوليد

الدوري المغربي

17:00 أولمبيك آسفي المغرب التطواني

 19:15 المغرب الفاسي نهضة بركان

 21:30 الفتح الرباطي الرياضي التوركي

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/275078

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