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طالع سعر صرف العملات في العراق: سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم: اسعار الذهب في العراق اليوم الأربعاء

طالع سعر صرف العملات في العراق: سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم: اسعار الذهب في العراق اليوم الأربعاء
طالع سعر صرف العملات في العراق: سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم: اسعار الذهب في العراق اليوم الأربعاء
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الرسالة نت

طالع سعر صرف العملات في العراق: سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم: اسعار الذهب في العراق اليوم الأربعاء، شهد سعر الذهب في العراق اليوم الأربعاء 04 يناير 2023 تراجعا طفيفا خلال التعاملات في الاسواق العراقية.

واسعار الذهب وصرف العملات من الاخبار التي تهم الناس لأنها تحدد مدى تعاملاتهم اليومية لاسيما اصحاب العقارات ورؤوس.

وفي هذه المادة نقدم لكم من موقع "الرسالة نت" أسعار الذهب في العراق بجميع العيارات واخر اخبار صرف العملات في العراق اليوم الأربعاء 04 يناير.

 

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أسعار الذهب في العراق اليوم

سعر الذهب عيار 24 في العراق

جاء سعر الذهب عيار 24 في العراق اليوم الأربعاء خلال التعاملات في الاسواق العراقية 86,267.37 دينار عراقي.

سعر الذهب عيار 21 في العراق

ووصل سعر الذهب عيار 21 في العراق اليوم 75,483.95 دينار عراقي.

سعر الذهب عيار 18 في العراق

فيما جاء سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق اليوم الأربعاء 64,700.53 دينار عراقي.

سعر أونصة الذهب

وشهد سعر أونصة الذهب في العراق اليوم الأربعاء في الاسواق العراقية استقرارا حيث جاءت 2,682,915.13 دينار عراقي.

 

أسعار العملات في العراق

شهد سعر صرف العملات في العراق اليوم الأربعاء 04-01-2023 ارتفاعا ملحوظا حيث جاء سعر الدولار في العراق وفق الاتي:

ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي في العراق اليوم الأربعاء 1454.13 دينار عراقي.

أما عن اليورو الأوروبي في العراق اليوم 1536.80 دينار عراقي.

 

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